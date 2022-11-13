Зеленський відреагував на вибух у центрі Стамбула

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"З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався у Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль", - написав Зеленський.

Нагадаємо

Губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомив, що сьогодні близько 16:20 (15:20 за Києвом) на популярному пішохідному проспекті Істікляль стався вибух.

Президент Туреччини повідомив, що в результаті вибуху пішохідному проспекті Істікляль загинуло 6 людей, ще 53 людини отримали поранення.