Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию “Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности Главы Администрации Президента Украины”, размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины 23 июня, передает УНН со ссылкой на ответ, размещенную на сайте Президента.
“Относительно нарушенного в петиции вопроса отмечаю, что Указом Президента Украины от 25 июня 2019 года № 434 А.Богдан освобожден от должности Главы Администрации Президента Украины”, — написал Президенит.
Так, в петиции автор призвал Зеленского освободить Богдана с должности Главы Администрации Президента Украины, потому что последний “не имеет права занимать должность главы Администрации Президента Украины на основании Закона Украины “Об очистке власти”.
Напомним, это уже вторая петиция к Президенту Украины с просьбой освободить Богдана с занимаемой должности. Петиция набрала необходимое количество в 25 тыс. голосов менее чем за неделю.
Как сообщал УНН, 1 августа стало известно, что председатель Офиса Президента Украины Андрей Богдан написал заявление на увольнение с должности.
На следующий день Президент подтвердил существование заявления на увольнение Богдана. Зеленский уточнил, что на сегодня не подписывал это заявление на увольнение.