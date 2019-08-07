Зеленський відповів на петицію про звільнення Богдана
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію “Звільнити Богдана Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України”, розміщену на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 23 червня, передає УНН з посиланням на відповідь, розміщену на сайті Президента.
“Стосовно порушеного у петиції питання зазначаю, що Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 434 А.Богдана звільнено з посади Глави Адміністрації Президента України”, — написав Президенит.
Так, у петиції автор закликав Зеленського звільнити Богдана з посади Глави Адміністрації Президента України, через те що останній “не має права займати посаду глави Адміністрації Президента України на підставі Закону України “Про очищення влади”.
Нагадаємо, це вже друга петиція до Президента України з проханням звільнити Богдана з займаної посади. Петиція набрала необхідну кількість у 25 тис. голосів менш ніж за тиждень.
Як повідомляв УНН, 1 серпня стало відомо, що голова Офісу Президента України Андрій Богдан написав заяву на звільнення з посади.
Наступного дня Президент підтвердив існування заяви на звільнення Богдана. Зеленський уточнив, що станом на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення.