Зеленский: в Украину направляется оружие и оборудование от международных партнеров
Киев • УНН
КИЕВ 26 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в субботу, 26 февраля, после очередного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что в Украину направляется оружие и оборудование от международных партнеров, пишет УНН.
Цитата:
"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Эммануэлем Макроном. К нам направляется оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!" - написал Зеленский в Twitter.
Напомним
24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.