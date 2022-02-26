Зеленский: в Украину направляется оружие и оборудование от международных партнеров

Цитата:

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Эммануэлем Макроном. К нам направляется оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!" - написал Зеленский в Twitter.

Напомним

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.