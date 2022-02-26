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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 30183 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський: в Україну прямує зброя та обладнання від міжнародних партнерів

Зеленський: в Україну прямує зброя та обладнання від міжнародних партнерів

Київ • УНН

 • 349855 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у суботу, 26 лютого, після чергової розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, що в Україну прямує зброя та обладнання від міжнародних партнерів, пише УНН.

Цитата:

"Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Еммануелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!" - написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

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