Зеленський: в Україну прямує зброя та обладнання від міжнародних партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у суботу, 26 лютого, після чергової розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, що в Україну прямує зброя та обладнання від міжнародних партнерів, пише УНН.
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"Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Еммануелем Макроном. До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!" - написав Зеленський у Twitter.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.