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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 92257 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127510 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137661 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126328 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128132 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130232 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153142 просмотра

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5 марта, 16:07 • 151108 просмотра

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Зеленский в День флага присвоил почетные наименования воинских частей

Зеленский в День флага присвоил почетные наименования воинских частей

Киев  •  УНН

 • 13454 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины присвоил почетные наименования боевым военным частям Вооруженных сил Украины, Национальной Гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины, передает корреспондент УНН.

На Софийской площади в Киеве Владимир Зеленский, перед началом поднятия Государственного флага, поздравил всех с праздником.

"Слава Украине! Поздравляю с Днем Государственного флага Украины", - сказал Зеленский.

Вместе с ним в День Государственного флага флаг подняли Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Нацгвардии полковник Сергей Рекун, курсант 3-го курса военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут - дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июне 2014 года вблизи города Славянска, Анастасия Каминская.

После поднятия Государственного флага с участием Владимира Зеленского состоялась торжественная церемония присвоения почетных наименований военным частям.

Указами Президента Украины с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, беря во внимание образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке и по случаю 28-й годовщины Независимости Украины присвоено:

  • 28-й отдельной механизированной бригаде - имени рыцарей Зимнего похода;
  • 92-й отдельной механизированной бригаде - имени кошевого атамана Ивана Сирко;
  • 456-й бригаде транспортной авиации - имени Дмитрия Майбороды;
  • 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде - имени Константина Пестушко;
  • Южному территориальному управлению Национальной гвардии Украины - Одесское;
  • 15-у полку Национальной гвардии Украины - Славянский;
  • 105-у пограничному отряду Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины - князя Владимира Великого;
  • 17-у пограничному отряду Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины - имени полковника Александра Жуковского.

Напомним, Зеленский запустил флешмоб ко Дню флага Украины.

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