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Зеленський у День прапора присвоїв почесні найменування військовим частинам

Зеленський у День прапора присвоїв почесні найменування військовим частинам

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський після церемонії урочистого підняття Державного прапора України присвоїв почесні найменування бойовим військовим частинам Збройних сил України, Національної Гвардії України та Державної прикордонної служби України, передає кореспондент УНН.

На Софійській площі у Києві Володимир Зеленський, перед початком підняття Державного прапору, привітав всіх зі святом.

"Слава Україні! Вітаю з Днем Державного прапора України", - сказав Зеленський.

Разом з ним у День Державного прапора стяг підняли Герой України, заступник командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ майор Володимир Гринюк, заступник командира Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Нацгвардії полковник Сергій Рекун, курсант 3-го курсу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут – донька військового льотчика, підполковника Сергія Камінського, який загинув у червні 2014 року поблизу міста Слов’янська, Анастасія Камінська.

Після підняття Державного прапора за участю Володимира Зеленського відбулася урочиста церемонія присвоєння почесних найменувань військовим частинам.

Указами Президента України з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високих показників у бойовій підготовці та з нагоди 28-ї річниці Незалежності України присвоєно:

  • 28-й окремій механізованій бригаді - імені лицарів Зимового походу;
  • 92-й окремій механізованій бригаді - імені кошового отамана Івана Сірка;
  • 456-й бригаді транспортної авіації - імені Дмитра Майбороди;
  • 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді - імені Костянтина Пестушка;
  • Південному територіальному управлінню Національної гвардії України - Одеське;
  • 15-у полку Національної гвардії України - Слов’янський;
  • 105-у прикордонному загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України – князя Володимира Великого;
  • 17-у прикордонному загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби України - імені полковника Олександра Жуковського.

Нагадаємо, Зеленський запустив флешмоб до Дня прапора України.

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