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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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17:12 • 108918 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Зеленский надеется, что объемы торговли Украины и Литвы достигнут 1,5 млрд долларов

Зеленский надеется, что объемы торговли Украины и Литвы достигнут 1,5 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 11027 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине ожидают, что объемы двусторонней торговли товарами и услугами с Литвой превысит показатели прошлого года и достигнут почти 1,5 млрд долларов США. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе во время участия в работе Украинского-литовского экономического форума в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.

"Мы ожидаем, что объемы нашей двусторонней торговли товарами и услугами превысят показатели прошлого, рекордного, года, и достигнут почти 1,5 млрд долларов США, но, как сказал наш коллега, два (2 млрд долларов - ред.) - это лучше" - сказал Зеленский.

С его слов, в правительстве понимают, что нужно для прихода в Украину большого количества иностранных инвесторов, в том числе литовских.

"Это равные правила для всех, очистка судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация всех процессов, принятие жизненно важных для экономики законов", - добавил Президент.

Как сообщалось ранее, Зеленский анонсировал Четвертую конференцию по вопросам реформ Украины в Литве.

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