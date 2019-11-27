Зеленский надеется, что объемы торговли Украины и Литвы достигнут 1,5 млрд долларов

"Мы ожидаем, что объемы нашей двусторонней торговли товарами и услугами превысят показатели прошлого, рекордного, года, и достигнут почти 1,5 млрд долларов США, но, как сказал наш коллега, два (2 млрд долларов - ред.) - это лучше" - сказал Зеленский.

С его слов, в правительстве понимают, что нужно для прихода в Украину большого количества иностранных инвесторов, в том числе литовских.

"Это равные правила для всех, очистка судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация всех процессов, принятие жизненно важных для экономики законов", - добавил Президент.

Как сообщалось ранее, Зеленский анонсировал Четвертую конференцию по вопросам реформ Украины в Литве.