Зеленський сподівається, що обсяги торгівлі України та Литви сягнуть 1,5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Україні очікують, що обсяги двосторонньої торгівлі товарами і послугами з Литвою перевищить показники минулого року і сягнуть майже 1,5 млрд доларів США. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі під час участі в роботі Українсько-литовського економічного форуму у Вільнюсі, передає кореспондент УНН.
"Ми очікуємо, що обсяги нашої двосторонньої торгівлі товарами і послугами перевищить показники минулого, рекордного, року, і сягнуть майже 1,5 млрд доларів США, але, як сказав наш колега, два (2 млрд доларів - ред.) – це найкраще", - сказав Зеленський.
З його слів, в уряді розуміють, що потрібно для приходу в Україну великої кількості іноземних інвесторів, у тому числі литовських.
"Це рівні правила для всіх, очищення судової системи, подолання корупції, діджиталізація всіх процесів, ухвалення життєво важливих для економіки законів", - додав Президент.
Як повідомлялося раніше, Зеленський анонсував Четверту конференцію з питань реформ України в Литві.