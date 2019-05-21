Зеленский заплатил штраф за демонстрацию бюллетеня

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 41403 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 62975 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 79738 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92869 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122905 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111583 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137730 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144642 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Зеленский заплатил штраф за демонстрацию бюллетеня

Зеленский заплатил штраф за демонстрацию бюллетеня

Киев  •  УНН

 • 16250 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заплатил штраф в размере 850 грн согласно постановлению Оболонского районного суда, который признал Зеленского виновным в незаконной предвыборной агитации. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Зеленского Игорь Пугайко.

"Да, решили не оспаривать постановление суда, штраф и судебный сбор был уплачен 17 мая, о чем в суд было подано квитанции", - отметил Пугайко.

Напомним, Оболонский суд Киева оштрафовал Владимира Зеленского на сумму 850 грн за демонстрацию своего заполненного избирательного бюллетеня, а также обязал его заплатить судебный сбор в размере 384,4 грн.

Как сообщал УНН, адвокаты Зеленского рассматривали возможность апелляции на постановление суда.

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