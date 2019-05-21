Зеленський сплатив штраф за демонстрацію бюлетеня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сплатив штраф у розмірі 850 грн згідно з постановою Оболонського районного суду, який визнав Зеленського винуватим у незаконній передвиборчій агітації. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Зеленського Ігор Пугайко.
“Так, вирішили не оскаржувати постанову суду, штраф і судовий збір було сплачено 17 травня, про що до суду було подано квитанції”, — зазначив Пугайко.
Нагадаємо, Оболонський суд міста Києва оштрафував Володимира Зеленського на суму 850 грн за демонстрацію свого заповненого виборчого бюлетеня, а також зобов’язав його заплатити судовий збір у розмірі 384,4 грн.
Як повідомляв УНН, адвокати Зеленського розглядали можливість апеляції на постанову суду.