Зеленский сегодня даст брифинг на Банковой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня, 1 октября, в 19:00 состоится брифинг Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на сообщение ОП.
"Во вторник, 1 октября, в 19:00 состоится брифинг Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
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Брифинг состоится в пресс-центре Офиса Президента на ул. Банковая, 11.
Как сообщали российские СМИ, Украина подписала формулу Штайнмайера в Минске.