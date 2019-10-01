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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский сегодня даст брифинг на Банковой

Киев • УНН

 • 13505 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня, 1 октября, в 19:00 состоится брифинг Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на сообщение ОП.

Зеленский сегодня даст брифинг на Банковой

"Во вторник, 1 октября, в 19:00 состоится брифинг Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

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Брифинг состоится в пресс-центре Офиса Президента на ул. Банковая, 11.

Как сообщали российские СМИ, Украина подписала формулу Штайнмайера в Минске.

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