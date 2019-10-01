Зеленський сьогодні дасть брифінг на Банковій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні, 1 жовтня, о 19:00 відбудеться брифінг Президента України Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на повідомлення ОП.
"У вівторок, 1 жовтня, о 19:00 відбудеться брифінг Президента України Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.
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Брифінг відбудеться у прес-центрі Офісу Президента на вул. Банкова, 11.
Як повідомляли російські ЗМІ, Україна підписала формулу Штайнмайєра в Мінську.