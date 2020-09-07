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Зеленский, Шмыгаль и Разумков поздравили разведчиков с профессиональным праздником

Киев • УНН

 • 15091 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский отмечает, что военная разведка своей сложной и кропотливой ежедневной работой укрепляет систему национальной безопасности Украины, ее силу и независимость. А сейчас она находится еще на важном этапе развития. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

Зеленский, Шмыгаль и Разумков поздравили разведчиков с профессиональным праздником

Отмечается, что во время выступления на торжествах по случаю Дня военной разведки Украины Глава государства отметил, что Главное управление разведки Министерства обороны существенно усилило возможности агентурной разведки, информационно-аналитическую деятельность, потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.

В торжественных мероприятиях также приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, его первый заместитель Руслан Демченко, министр обороны Украины Андрей Таран, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Указывается, что Президент вместе с премьер-министром, главой Верховной Рады и другими участниками мероприятий также почтили память воинов-разведчиков, погибших, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

"Седьмой год мы ведем противостояние с врагом, действия которого сложно прогнозировать. Именно поэтому так важна добытая вами информация. Своевременная и, главное, - достоверная. От нее зависит не только принятия важных политических решений, но и жизнедеятельность всего государственного механизма. Без вас наше государство, говорю откровенно, является слепым, глухим и почти бессильным", - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что своей работой военная разведка создает положительный имидж Украины и ВСУ, противодействует российской пропаганде и доносит до иностранных дипломатических кругов и средств массовой информации правду о событиях, которые происходят в нашем государстве.

Поздравляя разведчиков с профессиональным праздником, Глава государства поблагодарил их за работу, которую они выполняют с честью ради Украины.

"Только совместными усилиями мы сможем остановить тяжелую и страшную для нашей страны войну и обеспечить восстановление территориальной целостности Украины. В этот торжественный день я желаю всему личному составу, ветеранам военной разведки и вашим семьям крепкого здоровья, мира, любви, несокрушимой веры в нашу победу и светлое будущее Украины", - отметил Президент.

Отмечается, что лучшим воинам Владимир Зеленский вручил государственные награды.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине отмечают День военной разведки.

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