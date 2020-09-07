Зеленский, Шмыгаль и Разумков поздравили разведчиков с профессиональным праздником

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский отмечает, что военная разведка своей сложной и кропотливой ежедневной работой укрепляет систему национальной безопасности Украины, ее силу и независимость. А сейчас она находится еще на важном этапе развития. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.