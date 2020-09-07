Зеленський, Шмигаль і Разумков привітали розвідників із професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський наголошує, що воєнна розвідка своєю складною та кропіткою щоденною працею зміцнює систему національної безпеки України, її силу та незалежність. А нині вона перебуває ще й на важливому етапі розвитку. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, інформує УНН.
Зазначається, що під час виступу на урочистостях з нагоди Дня воєнної розвідки України Глава держави зазначив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони суттєво посилило можливості агентурної розвідки, інформаційно-аналітичну діяльність, потенціал радіоелектронної, повітряної та космічної розвідки.
В урочистих заходах також взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, його заступник Роман Машовець, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, його перший заступник Руслан Демченко, міністр оборони України Андрій Таран, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Корнійчук, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Вказується, що Президент разом з прем'єр-міністром, головою Верховної Ради та іншими учасниками заходів також ушанували пам'ять воїнів-розвідників, які загинули, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.
"Сьомий рік ми ведемо протистояння з ворогом, дії якого складно прогнозувати. Саме тому такою важливою є добута вами інформація. Своєчасна й, головне, – достовірна. Від неї залежить не тільки ухвалення важливих політичних рішень, а й життєдіяльність усього державного механізму. Без вас наша держава, кажу відверто, є сліпою, глухою та майже безсилою", – зазначив Глава держави.
Президент наголосив, що своєю роботою воєнна розвідка створює позитивний імідж Україні та ЗСУ, протидіє російській пропаганді й доносить до іноземних дипломатичних кіл та засобів масової інформації правду про події, які відбуваються в нашій державі.
Вітаючи розвідників з професійним святом, Глава держави подякував їм за роботу, яку вони виконують з честю заради України.
"Тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити важку й жахливу для нашої країни війну та забезпечити відновлення територіальної цілісності України. У цей урочистий день я бажаю всьому особовому складу, ветеранам воєнної розвідки та вашим сім’ям міцного здоров’я, злагоди, любові, незламної віри в нашу перемогу та світле майбутнє України", – зазначив Президент.
Зазначається, що найкращим воїнам Володимир Зеленський вручив державні нагороди.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні відзначають День воєнної розвідки.