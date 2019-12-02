Зеленский рассказал, чего хочет достичь через "нормандский" саммит

"Предыдущие встречи длились много часов и были разными, но в основном участники по очереди говорили друг другу одно и то же. Я изучал эти встречи. Все прибыли таким образом, что в итоге ничего не вышло. По крайней мере, это мое впечатление. Франция и Германия много сделали для того, чтобы эти встречи состоялись. Для меня одно это победа", - отметил Зеленский, которого цитирует Der Spiegel, отвечая на вопрос, какие у него ожидания относительно "нормандской" встречи.

По его словам, для него человеческие жизни имеют первостепенное значение. "И поэтому я не понимаю, почему мы все просто обсуждаем особый статус, районы, дороги и автоколонны с гуманитарными грузами. Если это не игра, и мы серьезно, давайте начнем с людей", - отметил Президент.

"Первое - это обмен удерживаемыми с обозримыми сроками. Я уверен, что Франция и Германия за это, и пока я не вижу, почему Россия может быть против. Но есть очень деликатные вопросы. Например, боевики на Донбассе подтверждают список удерживаемых, но у нас есть информация об очень разных числах", - отметил Зеленский в ответе на вопрос, чего он хочет достичь на практике.

"Вторая история - которая очень сложная - это прекращение огня. На всех встречах в Минске со всеми договоренностями и объяснениями оно было в числе первых, самых важных моментов. Но даже если стрельба стала реже и количество жертв стало намного меньше - это не остановилось. И третий момент, прежде чем приступить к выборам, - это полный вывод всех незаконных воинских формирований любого рода, в любой форме, с любым оружием", - добавил глава государства.

"Когда эти три пункта будут решены, вы увидите, хотим ли мы все закончить войну. Мы сами хотим этого наверняка. Но тогда мы посмотрим, действительно ли Россия этого хочет", - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал условия проведения выборов на Донбассе.