Зеленський розповів, чого хоче досягти через "нормандський" саміт

"Попередні зустрічі тривали багато годин і були різними, але в основному учасники по черзі говорили один одному одне і те ж. Я вивчав ці зустрічі. Все йшло таким чином, що в результаті нічого не вийшло. Щонайменше, це моє враження. Франція і Німеччина багато зробили для того, щоб ці зустрічі відбулися. Для мене одне це перемога", - зазначив Зеленський, якого цитує Der Spiegel, відповідаючи на запитання, які він має очікування щодо "нормандської" зустрічі.

З його слів, для нього людські життя мають першорядне значення. "І тому я не розумію, чому ми всі просто обговорюємо особливий статус, райони, дороги і автоколони з гуманітарними вантажами. Якщо це не гра, і ми серйозно, давайте почнемо з людей", - відзначив Президент.

"Перше - це обмін утримуваними з осяжними термінами. Я впевнений, що Франція і Німеччина за це, і поки я не бачу, чому Росія може бути проти. Але є дуже делікатні питання. Наприклад, бойовики на Донбасі підтверджують список утримуваних, але у нас є інформація про дуже різні числа", - вказав Зеленський у відповіді на запитання, чого він хоче досягти на практиці.

"Друга історія - яка дуже складна - це припинення вогню. На всіх зустрічах в Мінську з усіма домовленостями і поясненнями воно було серед перших, найважливіших моментів. Але навіть якщо стрілянина стала рідшою і кількість жертв стала набагато меншою - це не зупинилося. І третій момент, перш ніж приступити до виборів, - це повне виведення всіх незаконних військових формувань будь-якого роду, в будь-якій формі, з будь-якою зброєю", - додав Глава держави.

"Коли ці три пункти будуть вирішені, ви побачите, чи хочемо ми всі закінчити війну. Ми самі хочемо цього напевно. Але тоді ми подивимося, чи дійсно Росія цього хоче", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський назвав умови проведення виборів на Донбасі.