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Зеленський назвав умови проведення виборів на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) можуть проходити тільки відповідно до українського законодавства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданням Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza, передає УНН.

"Вибори пройдуть відповідно до українського законодавства. А українське законодавство виключає присутність озброєних людей. Всі українські партії повинні мати доступ, спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, Центральна виборча комісія України. Якщо є збройні угруповання, жодна партія не піде брати участь у виборах там", - сказав він.

На уточнююче питання про те, чи будуть проведені такі вибори без попереднього відведення бойовиків, Президент відповів: "Ніколи".

Як повідомлялося раніше в УНН, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав, що була б ідеальна позиція, щоб провести вибори по всій Україні на основі одного законодавства, але, напевно, це не вдасться зробити.

Українські Національні Новини

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