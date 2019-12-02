Зеленский назвал условия проведения выборов на Донбассе

"Выборы пройдут в соответствии с украинским законодательством. А украинское законодательство исключает присутствие вооруженных людей. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там", - сказал он

На уточняющий вопрос о том, будут ли проведены такие выборы без предварительного отвода боевиков, Президент ответил: "Никогда".



Как сообщалось ранее в УНН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что была бы идеальная позиция, чтобы провести выборы по всей Украине на основе одного законодательства, но, наверное, это не удастся сделать.