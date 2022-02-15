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Зеленский провел телефонный разговор с премьером Японии: что обсудили

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Стороны обсудили безопасную ситуацию в регионе и развитие мирного процесса, информирует УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Президент проинформировал о ситуации безопасности в регионе и развитии мирного процесса. Он отметил, что Украина выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта во всех имеющихся переговорных форматах, в частности в нормандском.

Владимир Зеленский отметил важность дальнейшей координации международных усилий с целью деэскалации и мирного урегулирования.

Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов.

"Сегодня весят не просто слова, а действия. Украина нуждается в конкретной поддержке со стороны наших партнеров в укреплении обороноспособности и устойчивости нашего государства", - заявил Зеленский.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и отметили положительную динамику торговли между двумя странами несмотря на вызовы пандемии.

Президент подтвердил настрой на укрепление и развитие взаимовыгодного партнерства с Японией, а также заинтересованность в реализации важных инфраструктурных проектов - реконструкции Бортнической станции аэрации и строительства мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве.

Глава государства пригласил премьер-министра посетить Украину с визитом в течение нынешнего символического для обеих сторон года 30-летия установления дипломатических отношений.

Добавим

Сегодня утром появилась информация, что премьер-министр Японии Фумио Кисида поговорит с Президентом Украины Владимиром Зеленским позже во вторник, на фоне того, как Токио выражает "серьезное беспокойство" риском российского вторжения.

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