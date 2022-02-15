Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Японії: що обговорили
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Сторони обсудили безпекову ситуацію в регіоні та розвиток мирного процесу, інформує УНН з посиланням на ОФіс Президента.
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Президент поінформував про безпекову ситуацію в регіоні та розвиток мирного процесу. Він зазначив, що Україна виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту в усіх наявних переговорних форматах, зокрема в Нормандському.
Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшої координації міжнародних зусиль з метою деескалації та мирного врегулювання.
Окрему увагу було приділено підвищенню оборонної та фінансової стійкості України на тлі поточних викликів.
"Сьогодні важать не просто слова, а дії. Україна потребує конкретної підтримки з боку наших партнерів у зміцненні обороноздатності та стійкості нашої держави", – заявив Зеленський.
Сторони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці й відзначили позитивну динаміку торгівлі між двома країнами попри виклики пандемії.
Президент підтвердив налаштованість на зміцнення та розвиток взаємовигідного партнерства з Японією, а також зацікавленість у реалізації важливих інфраструктурних проектів – реконструкції Бортницької станції аерації та будівництва мостового переходу через річку Південний Буг у місті Миколаєві.
Глава держави запросив Прем’єр-міністра відвідати Україну з візитом протягом нинішнього символічного для обох сторін року 30-річчя встановлення дипломатичних відносин.
Додамо
Сьогодні зранку з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда поговорить з Президентом України Володимиром Зеленським пізніше у вівторок, на тлі того, як Токіо висловлює "серйозне занепокоєння" ризиком російського вторгнення.