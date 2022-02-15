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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Японії: що обговорили

Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Японії: що обговорили

Київ • УНН

 • 14188 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Сторони обсудили безпекову ситуацію в регіоні та розвиток мирного процесу, інформує УНН з посиланням на ОФіс Президента.

Деталі

Президент поінформував про безпекову ситуацію в регіоні та розвиток мирного процесу. Він зазначив, що Україна виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту в усіх наявних переговорних форматах, зокрема в Нормандському.

Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшої координації міжнародних зусиль з метою деескалації та мирного врегулювання.

Окрему увагу було приділено підвищенню оборонної та фінансової стійкості України на тлі поточних викликів.

"Сьогодні важать не просто слова, а дії. Україна потребує конкретної підтримки з боку наших партнерів у зміцненні обороноздатності та стійкості нашої держави", – заявив Зеленський.

Сторони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці й відзначили позитивну динаміку торгівлі між двома країнами попри виклики пандемії.

Президент підтвердив налаштованість на зміцнення та розвиток взаємовигідного партнерства з Японією, а також зацікавленість у реалізації важливих інфраструктурних проектів – реконструкції Бортницької станції аерації та будівництва мостового переходу через річку Південний Буг у місті Миколаєві.

Глава держави запросив Прем’єр-міністра відвідати Україну з візитом протягом нинішнього символічного для обох сторін року 30-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Додамо

Сьогодні зранку з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда поговорить з Президентом України Володимиром Зеленським пізніше у вівторок, на тлі того, як Токіо висловлює "серйозне занепокоєння" ризиком російського вторгнення.

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