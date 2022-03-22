Зеленский о переговорах с россией: очень сложно, порой скандально, но шаг за шагом идем вперед

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"Продолжаем работать на разных уровнях и ради того, чтобы побудить россию к миру, к прекращению этой жестокой войны. Работают украинские представители в переговорах, которые продолжаются фактически ежедневно. Сложно очень! Порой скандально. Но шаг за шагом идем вперед", - отметил президент.

Также он поблагодарил международных партнеров.

"Благодарен всем международным посредникам, которые борются за Украину, за Европу, за правду, которые доносят в москву реальную картину, честную и побуждают смотреть реалистично на то, что происходит в боях и на то, что мир не остановится в защите правды, нашей правды", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в обе палаты итальянского парламента и призвал Италию усилить санкции против россии.