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Зеленський про переговори з росією: дуже складно, часом скандально, але крок за кроком ідемо вперед

Київ • УНН

 • 137077 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори між Україною та росією, які відбуваються практично щодня, проходять дуже складно, але поступово просуваються вперед. Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні ввечері 22 березня, передає УНН.

Зеленський про переговори з росією: дуже складно, часом скандально, але крок за кроком ідемо вперед

Цитата

"Продовжуємо працювати на різних рівнях і заради того, щоб спонукати росію до миру, до припинення цієї жорстокої війни. Працюють українські представники в переговорах, які продовжуються фактично щоденно. Складно дуже! Часом скандально. Але крок за кроком ідемо вперед", - зазначив президент.

Також він подякував міжнародним партнерам.

"Вдячний усім міжнародним посередникам, які боряться за Україну, за Європу, за правду, які доносять у москву реальну картину, чесну і спонукають дивитися реалістично на те, що відбувається у боях і на те, що світ не зупиниться у захисті правди, нашої правди", - сказав Зеленський.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський звернувся в обидві палати італійського парламенту і закликав Італію посилити санкції проти росії.

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