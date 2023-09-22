Зеленский о предоставлении Украине дальнобойных ракет: "Наступит момент - мы все это увидим"

Детали

Зеленский отметил, что имел важные встречи в столице США. В частности, состоялись разговоры с американскими конгрессменами.

«Они получили все ответы», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что во время встречи с конгрессменами обсуждались определенные планы, а также необходимая Украине помощь.

«Это отметили и в Белом доме, что мы общались с конгрессменами. Ко мне обращался и Пентагон с этим. Мой голос слышат, и именно такие прямые разговоры надо проводить», – отметил Глава государства.

Относительно перспектив предоставления Украине ракет ATACMS Владимир Зеленский акцентировал, что речь идет в целом об усилении дальнобойных возможностей Украины.

«Мы над этим вопросом очень долго и мощно работаем. И будет так же, как с F-16. Мы понимаем, как будет. И наступит момент – мы все это увидим», – резюмировал президент.

Напомним

Президент США Джо Байден решил, что пока не будет предоставлять ATACMs Украине. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.