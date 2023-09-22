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Зеленський про надання Україні далекобійних ракет: "Настане момент – ми всі це побачимо"

Зеленський про надання Україні далекобійних ракет: "Настане момент – ми всі це побачимо"

Київ • УНН

 • 131723 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Україна наполегливо працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи будуть помітні через певний час. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з українськими журналістами у Вашингтоні, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу голови держави. 

Деталі

Зеленський зазначив, що мав важливі зустрічі в столиці США. Зокрема, відбулися розмови з американськими конгресменами.

«Вони отримали всі відповіді», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що під час зустрічі з конгресменами обговорювалися певні плани, а також необхідна Україні допомога.

«Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити», – зазначив Глава держави.

Щодо перспектив надання Україні ракет ATACMS Володимир Зеленський акцентував, що йдеться загалом про посилення далекобійних можливостей України.

«Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми всі це побачимо», – резюмував президент.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден вирішив, що наразі не надаватиме ATACMs Україні. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

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