Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109208 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111351 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109862 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120770 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102768 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106654 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107057 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131721 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130527 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

Киев  •  УНН

 • 13825 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша, который до этого был председателем Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области. Об этом говорится в указе Президента №97 от 19 марта, передает УНН.

"Назначить Труша Владимира Любомировича главой Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в указе.

При этом Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым главой Тернопольской ОГА.

"Поздравляю с назначением на ответственную должность, желаю успехов в работе", - сказал Глава государства, вручая главе облгосадминистрации служебное удостоверение.

Зеленский отметил важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов в Тернопольской области.

Со своей стороны председатель Тернопольской ОГА поблагодарил Президента за доверие.

Напомним, Зеленский уволил предыдущего председателя Тернопольской ОГА 18 марта.

Справка. Владимир Труш родился в 1980 году в с. Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии). В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека "Украина" (бакалавр права). С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019-го - был председателем Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

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