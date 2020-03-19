Зеленський призначив нового голову Тернопільської ОДА

ukru
04:30 • 2485 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 85365 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 155325 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 250979 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 252729 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 250694 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 232517 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 201811 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185934 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146171 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 40972 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 22191 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 19106 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 41373 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 31081 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 250979 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 252729 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 250694 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 232517 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 201811 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 81014 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 29297 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140651 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154193 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113526 перегляди
Актуальне
Зеленський призначив нового голову Тернопільської ОДА

Зеленський призначив нового голову Тернопільської ОДА

Київ • УНН

 • 13825 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша, який до цього був головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області. Про це йдеться в указі Президента №97 від 19 березня, передає УНН.

“Призначити Труша Володимира Любомировича головою Тернопільської обласної державної адміністрації”, — йдеться в указі.

При цьому Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним головою Тернопільської ОДА.

“Вітаю з призначенням на відповідальну посаду, бажаю успіхів у роботі”, — сказав Глава держави, вручаючи очільнику облдержадміністрації службове посвідчення.

Зеленський наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проектів на Тернопільщині.

Зі свого боку голова Тернопільської ОДА подякував Президенту за довіру.

Нагадаємо, Зеленський звільнив попереднього голову Тернопільської ОДА 18 березня.

Довідка. Володимир Труш народився 1980 року в с. Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області. Має вищу освіту. У 2002 році закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальностями “Фінанси” (магістр з економіки та підприємництва) та “Філологія” (бакалавр з філології). У 2019-му закінчив Дубенську філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (бакалавр з права). З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області. У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року — був головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.33
Bitcoin
$84,447.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.49
Ethereum
$1,978.32