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Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА

Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Відповідний указ №92/2020 від 18 березня опублікований на сайті Глави держави, передає УНН.

"Звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - зазначається в указі.

Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля у зв’язку з ситуацією, що виникла в області через повернення українців з Китаю.

Нагадаємо, Зеленський 1 листопада 2019 року призначив головою Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля.

Українські Національні Новини

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