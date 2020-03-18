Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Відповідний указ №92/2020 від 18 березня опублікований на сайті Глави держави, передає УНН.
"Звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - зазначається в указі.
Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля у зв’язку з ситуацією, що виникла в області через повернення українців з Китаю.
Нагадаємо, Зеленський 1 листопада 2019 року призначив головою Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля.