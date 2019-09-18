Зеленский назначил девять судей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский постановил назначить на должности восемь судей в местных административных судах и одного — на должность судьи хозяйственного суда. Об этом говорится в соответствующих указах Президента № 703/2019 и № 704/2019 от 18 сентября, передает УНН.
“Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV „Переходные положения“ Конституции Украины, части шестой статьи 147, абзаца второго пункта 3 и пунктом 40 раздела XII „Заключительные и переходные положения“ Закона Украины „О судоустройстве и статусе судей“ постановляю назначить Кротинову Елену Викторовну на должность судьи хозяйственного суда Донецкой области”, — говорится в указе № 703/2019.
Кроме того, согласно указу № 704/2019 Президент назначил семь судей в Днепропетровском, Донецком, Житомирском, Харьковском, Хмельницком, Черкасском, Черниговском окружных админисудах и одного судью окружного административного суда города Киева.
Напомним, накануне Зеленский назначил более 40 судей y местных общих судах.