Зеленський призначив дев’ять суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський постановив призначити на посади вісім суддів у місцевих адміністративних судах та одного — на посаду судді господарського суду. Про це йдеться у відповідних указах Президента № 703/2019 та № 704/2019 від 18 вересня, передає УНН.
“Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV „Перехідні положення“ Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу другого пункту 3 і пункту 40 розділу XII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ постановляю призначити Кротінову Олену Вікторівну на посаду судді господарського суду Донецької області”, — йдеться в указі № 703/2019.
Крім того, відповідно до указу № 704/2019, Президент призначив сім суддів у Дніпропетровському, Донецькому, Житомирському, Харківському, Хмельницькому, Черкаському, Чернігівському окружних адмінісудах та одного суддю окружного адміністративного суду міста Києва.
Нагадаємо, напередодні Зеленський призначив понад 40 суддів y місцевих загальних судах.