Зеленский назначил Андрея Шевченко внештатным советником
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником, передает УНН.
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"Назначить Шевченко Андрея Николаевича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №589/2023.
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