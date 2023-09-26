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29 березня, 17:57 • 261759 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 341980 перегляди

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29 березня, 16:38 • 287743 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 323217 перегляди

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29 березня, 07:30 • 289149 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 213639 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 200024 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 162633 перегляди

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28 березня, 15:09 • 525747 перегляди

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Зеленський призначив Андрія Шевченка позаштатним радником

Зеленський призначив Андрія Шевченка позаштатним радником

Київ • УНН

 • 266161 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником, передає УНН.

Цитата

"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича Радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі №589/2023.

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Зірка українського футболу Андрій Шевченко став першим амбасадором глобальної ініціативи UNITED 24 для допомоги Україні.

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