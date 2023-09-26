Зеленський призначив Андрія Шевченка позаштатним радником
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником, передає УНН.
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"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича Радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі №589/2023.
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