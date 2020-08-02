Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 2 августа. Поздравление размещено на официальном сайте Президента, передает УНН.
"Уважаемые воины Воздушных Сил!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Украинские защитники неба ежедневно с достоинством выполняют важные и ответственные задачи по защите воздушных границ государства, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, днем и ночью несут боевое дежурство на пунктах управления и аэродромах.
Благодаря вашей упорной, самоотверженной службе Воздушные Силы являются мощным видом Вооруженных Сил Украины, который способен качественно выполнять задачи по защите воздушного пространства государства.
Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства", - говорится в тексте поздравления.
Также Зеленский высказал благодарность всему личному составу Воздушных Сил за профессионализм, мужество, решительность, проявленные при исполнении возложенных задач.
"Убежден, что ваше высокое мастерство и готовность к немедленному исполнению задач и в дальнейшем будут оставаться мощным гарантом обороноспособности нашего государства.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Отечеству.
Слава Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины!
Слава Украине!", - написал Президент.
Напомним, что в Украине сегодня, 2 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.