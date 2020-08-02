Зеленський привітав особовий склад та ветеранів Повітряних сил ЗСУ з професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав особовий склад і ветеранів Повітряних Сил Збройних Сил України з професійним святом, яке відзначається сьогодні, 2 серпня. Привітання розміщене на офіційному сайті Президента, передає УНН.
"Шановні воїни Повітряних Сил!
Дорогі ветерани!
Вітаю вас із Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.
Українські захисники неба щоденно з гідністю виконують важливі і відповідальні завдання щодо захисту повітряних кордонів держави, в складних умовах здійснюють бойові і навчальні вильоти, вдень і вночі несуть бойове чергування на пунктах управління та аеродромах.
Завдяки вашій наполегливій, самовідданій службі Повітряні Сили є потужним видом Збройних Сил України, який спроможний якісно виконувати завдання щодо захисту повітряного простору держави.
Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави", - йдеться в тексті привітання.
Також Зеленський висловив вдячність усьому особовому складу Повітряних Сил за професійність, мужність, рішучість, виявлені під час виконання покладених завдань.
"Переконаний, що ваша висока майстерність та готовність до негайного виконання завдань й надалі залишатимуться могутнім гарантом обороноздатності нашої держави.
Бажаю усім вам міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень у благородній справі служіння Вітчизні.
Слава Повітряним Силам Збройних Сил України!
Слава Україні!", - написав Президент.
Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 2 серпня, відзначають День Повітряних сил Збройних сил України.