Зеленский поздравил Францию с Днем взятия Бастилии

"Счастливого Дня взятия Бастилии, Франция! Желаю французскому народу сил, чтобы противостоять всем вызовам 2020 года. Эммануэль Макрон, я ценю поддержку Украины Францией во время пандемии COVID-19 и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Украиной и Францией в формате Нормандской четверки", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о перспективах саммита "нормандской четверки".