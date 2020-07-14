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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 15821 просмотра

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4 марта, 15:53 • 115781 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120007 просмотра

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Зеленский поздравил Францию с Днем взятия Бастилии

Зеленский поздравил Францию с Днем взятия Бастилии

Киев  •  УНН

 • 14852 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Францию с Днем взятия Бастилии. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Счастливого Дня взятия Бастилии, Франция! Желаю французскому народу сил, чтобы противостоять всем вызовам 2020 года. Эммануэль Макрон, я ценю поддержку Украины Францией во время пандемии COVID-19 и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Украиной и Францией в формате Нормандской четверки", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о перспективах саммита "нормандской четверки".

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