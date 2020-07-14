Зеленський привітав Францію з Днем взяття Бастилії

“Щасливого Дня взяття Бастилії, Франція! Бажаю французькому народу сил, щоб протистояти всім викликам 2020 року. Еммануель Макрон, я ціную підтримку України Францією під час пандемії COVID-19 і надіюсь на подальшу плідну співпрацю між Україною та Францією у форматі Нормандської четвірки”, - написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів про перспективи саміту “нормандської четвірки”.