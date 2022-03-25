Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины двум работникам СБУ, которые уничтожили штаб врага на Киевщине

Цитата

"За этот месяц боевых действий отмечены государственными наградами 77 работников Службы безопасности. Двум из них присвоено звание Героя Украины посмертно. Оба отличились в боях в районе Макарова Киевской области. Благодаря их мужественным действиям был уничтожен штаб врага и более 20 оккупантов", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что фамилий героев назвать не может.

"Такова специфика службы. Но могу сказать уверенно: память о них будет вечной!"- подчеркнул Президент.

Кроме того, он сообщил, что сегодня же подписал указ о награждении государственными наградами 63 работников правоохранительных органов Украины. Семерых из них-посмертно.

Дополнение

Города: Буча и Ирпень Киевской области, Ахтырка Сумской области, Николаевстали городами-героями.