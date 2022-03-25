Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины двум работникам СБУ, которые уничтожили штаб врага на Киевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум сотрудникам Службы безопасности Украины, благодаря которым был уничтожен штаб врага и более 20 оккупантов в районе Макарова на Киевщине. Об этом он заявил в видеообращении, передает корреспондент УНН.
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"За этот месяц боевых действий отмечены государственными наградами 77 работников Службы безопасности. Двум из них присвоено звание Героя Украины посмертно. Оба отличились в боях в районе Макарова Киевской области. Благодаря их мужественным действиям был уничтожен штаб врага и более 20 оккупантов", - сказал Зеленский.
Детали
Президент отметил, что фамилий героев назвать не может.
"Такова специфика службы. Но могу сказать уверенно: память о них будет вечной!"- подчеркнул Президент.
Кроме того, он сообщил, что сегодня же подписал указ о награждении государственными наградами 63 работников правоохранительных органов Украины. Семерых из них-посмертно.
Дополнение
Города: Буча и Ирпень Киевской области, Ахтырка Сумской области, Николаевстали городами-героями.