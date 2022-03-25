Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України двом працівникам СБУ, які знищили штаб ворога на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України двом працівникам Служби безпеки України, завдяки яким був знищений штаб ворога і понад 20 окупантів у районі Макарова на Київщині. Про це він заявив у відеозвернені, передає кореспондент УНН.
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"За цей місяць бойових дій відзначені державними нагородами 77 працівників Служби безпеки. Двом із них присвоєно звання Героя України посмертно. Обоє відзначилися в боях у районі Макарова Київської області. Завдяки їхнім мужнім діям був знищений штаб ворога і понад 20 окупантів", - сказав Зеленський.
Деталі
Президент зазначив, що прізвищ героїв назвати не може.
"Така специфіка служби. Але можу сказати впевнено: памʼять про них справді буде вічною!" - наголосив Президент.
Окрім того, він повідомив, що сьогодні ж підписав указ про відзначення державними нагородами 63 працівників правоохоронних органів України. Сімох із них – посмертно.
Доповнення
Міста: Буча та Ірпінь Київської області, Охтирка Сумської області, Миколаїв стали містами-героями.