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Зеленский представил заявку на проведение EXPO-2030 в Одессе

Зеленский представил заявку на проведение EXPO-2030 в Одессе

Киев • УНН

 • 1022659 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украина станет образцом восстановления. Так Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Генеральную ассамблею Международного бюро выставок по проведению Экспо-2030 в Одессе, передает УНН.

Цитата

«Для меня честь представлять украинскую кандидатуру на проведение Всемирной выставки 2030 года. Представлять Одессу – а значит, и весь Черноморский регион. В 2030 году, когда украинское восстановление уже продемонстрирует значительную часть запланированных результатов, именно в Украине можно будет увидеть, на что способно человечество, когда все народы – сотрудничают ради мира и безопасности, ради развития и более удобного будущего для всех людей», – сообщил Президент

По словам Зеленского, Одесса столетиями связана с экономикой и культурой с Турцией и Румынией, Грузией и Болгарией, Молдовой и другими странами по всему миру. Кроме того, Одесса является многонациональным и мультикультурным городом.

«Такой город может принять всемирную выставку впервые, но этот город имеет вековые связи с миром. Когда в 2030 году вы посетите Украину и Одессу, вы сможете почувствовать силу, свободу, культуру не просто одной страны и одного города, а вы почувствуете потенциал всего человечества. Вот почему Одесса», – отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

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