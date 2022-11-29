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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 48283 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Зеленський представив заявку на проведення EXPO-2030 в Одесі

Зеленський представив заявку на проведення EXPO-2030 в Одесі

Київ • УНН

 • 1022663 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україна стане взірцем відбудови. Так Президент України Володимир Зеленський звернувся до Генеральної асамблеї Міжнародного бюро виставок щодо проведення Експо-2030 в Одесі, передає УНН.

Цитата

«Для мене честь представляти українську кандидатуру на проведення Всесвітньої виставки 2030 року. Представляти Одесу – а отже, і весь Чорноморський регіон. У 2030 році, коли українська відбудова вже продемонструє значну частину із запланованих результатів, саме в Україні можна буде побачити, на що здатне людство, коли всі народи – співпрацюють заради миру і безпеки, заради розвитку і зручнішого майбутнього для всіх людей», – повідомив Президент

За словами Зеленського, Одеса сторіччями зв’язана економікою та культурою з Туреччиною та Румунією, Грузією та Болгарією, Молдовою та іншими країнами по всьому світу. Крім того, Одеса є багатонаціональним і мультикультурним містом.

«Таке місто може прийняти всесвітню виставку вперше, але це місто має вікові зв’язки зі світом. Коли у 2030 році ви відвідаєте Україну та нашу Одесу, ви зможете відчути силу, свободу, культуру не просто однієї країни та одного міста, а ви відчуєте потенціал всього людства. Ось чому Одеса», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали декларацію щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО.

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