Зеленский: вопросы обмена крымских политзаключенных затормозило, надо говорить с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Для освобождения более сотни украинских политзаключенных, которые были задержаны в оккупированном Крыму, уже сформированы списки на обмен, однако процесс заблокирован со стороны РФ. Для продвижения в этом вопросе необходимы переговоры непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, передает УНН.
Так, Зеленский отметил, что Россия связывает вопрос политзаключенных из Крыма с оккупацией полуострова, которой она не признает.
Цитата:
"Для них они не политзаключенные... Мы можем говорить об обмене, и мы говорим, и мы готовили списки. Но они отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки наших ребят, которые находятся в Крыму или на территории России", - сказал Президент, которого цитирует ОП.
"На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу", - подчеркнул Глава государства и добавил, что во время всех своих встреч с мировыми лидерами всегда поднимает вопрос заключенных крымчан.
Детали
По словам Зеленского, Путин сегодня "может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные".
Украина в свою очередь готова и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть своих граждан, заявил Зеленский.
Добавим
По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, по состоянию на начало марта в незаконном заключении на временно оккупированной части Донбасса находилось 268 украинских граждан, а 114 граждан Украины незаконно удерживались в местах несвободы на территории Российской Федерации и во временно оккупированном Крыму. Большинство из них, а именно 78 - имеют крымскотатарскую национальность.