Зеленский: вопросы обмена крымских политзаключенных затормозило, надо говорить с Путиным

КИЕВ. 19 августа. УНН. Для освобождения более сотни украинских политзаключенных, которые были задержаны в оккупированном Крыму, уже сформированы списки на обмен, однако процесс заблокирован со стороны РФ. Для продвижения в этом вопросе необходимы переговоры непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, передает УНН.