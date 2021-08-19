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Зеленський: питання обміну кримських політв'язнів загальмувало, треба говорити з Путіним

Київ • УНН

 • 19434 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Для звільнення понад сотні українських політв’язнів, які були затримані в окупованому Криму, вже сформовані списки на обмін, однак процес заблокований з боку РФ. Для просування в цьому питанні необхідні перемовини безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам з Криму, інформує УНН.

Так, Зеленський зауважив, що Росія пов’язує питання політв’язнів з Криму з окупацією півострова, якої вона не визнає.

Цитата:

“Для них вони не політв’язні... Ми можемо говорити про обмін, і ми говоримо, і ми готували списки. Але вони відокремлюють списки тих, хто перебуває в ОРДЛО, і списки наших хлопців і дівчат, які перебувають у Криму або на території Росії”, — сказав Президент, якого цитує ОП.

“На сьогодні, крім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в’язнів, я іншого виходу не бачу”, — наголосив Глава держави і додав, що під час всіх своїх зустрічей зі світовими лідерами завжди порушує питання ув’язнених кримчан.

Деталі

Зі слів Зеленського, Путін сьогодні “може спокійно повернути нам наших полонених, навіть якщо він не вважає, що вони політв’язні”.

Україна своєю чергою готова і до обмінів, і до будь-яких кроків, щоб повернути своїх громадян, заявив Зеленський.

Додамо

За даними Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, станом на початок березня у незаконному ув’язненні на тимчасово окупованій частині Донбасу перебувало 268 українських громадян, а 114 громадян України незаконно утримувались у місцях несвободи на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Більшість з них, а саме 78 — мають кримськотатарську національність.

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