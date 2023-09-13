Зеленский подписал закон о возобновлении рассмотрения жалоб на судей

Детали

Так, на сайте Верховной Рады указано, что закон о возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей возвращен с подписью от Президента Украины.

Верховная Рада Украины 30 мая 2023 года приняла проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей и обеспечения работы Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (реестр №9261).

Законопроект разработан с целью обеспечения возобновления рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей, а также обеспечения функционирования и начала работы Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Также Зеленский подписал закон №8138 о внесении изменений в закон Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине".

Так, законопроект предусматривает новую форму государственной поддержки инвесторов – частичную компенсацию стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры, а также расширяет сферы, в которых может реализоваться инвестиционный проект со значительными инвестициями. В частности речь идет о перерабатывающей промышленности, транспорт, сельское хозяйство, логистику, образование, научную и научно-техническую деятельность, здравоохранение’я, искусство, культуру, спорт, туризм, курортно-рекреационную сферу, ИТ и обращения с отходами.

Дополнение

Зеленский подписал закон “о государственных резервах”. Документ вступит в силу через три месяца.