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Зеленський підписав закон про відновлення розгляду скарг на суддів

Зеленський підписав закон про відновлення розгляду скарг на суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

Деталі

Так, на сайті Верховної Ради вказано, що закон про відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів повернуто з підписом від Президента України.

Верховна Рада України 30 травня 2023 року прийняла проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (реєстр №9261).

Законопроєкт розроблено з метою забезпечення відновлення розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів, а також забезпечення функціонування та початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Також Зеленський підписав закон №8138 про внесення змін до закону України "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні".

Так, законопроєкт передбачає нову форму державної підтримки інвесторів – часткову компенсацію вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури, а також розширює сфери, у яких може реалізуватися інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями. Зокрема йдеться про переробну промисловість, транспорт, сільське господарство, логістику, освіту, наукову та науково-технічну діяльність, охорону здоров’я, мистецтво, культуру, спорт, туризм, курортно-рекреаційну сферу, ІТ та поводження з відходами.

Доповнення

Зеленський підписав закон “про державні резерви”. Документ набуде чинності за три місяці.

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