Зеленский: на неделе ожидаем хороших новостей от партнеров по пакетам поддержки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты поддержки от партнеров уже на следующей неделе, передает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
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"Ключевое сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы. И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей", - сказал он.
Напомним
Зеленский отметил, что ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери.