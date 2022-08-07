Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.
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"Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів. Важко й на Харківщині, на півдні нашої держави, де окупанти намагаються сконцентрувати сили", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський зазначив, що окупанти розуміють, що програють, тому роблять ставку на артилерію й тотальні обстріли.