Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою - Зеленський

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"Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів. Важко й на Харківщині, на півдні нашої держави, де окупанти намагаються сконцентрувати сили", - повідомив Зеленський.

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Зеленський зазначив, що окупанти розуміють, що програють, тому роблять ставку на артилерію й тотальні обстріли.