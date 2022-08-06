Окупанти знають, що програють, тому роблять ставку на артилерію й тотальні обстріли, – Зеленський

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Під час звернення Президент вкотре подякував захисникам та захисницям України, які стримують ворога. Він зазначив, що росіяни розуміють, що програють, тому не змінить своєї тактики і робить ставку на артилерію й тотальні обстріли.

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"Вони намагаються зруйнувати все перед собою та зайти на руїни. І я вдячний кожному й кожній, хто і в таких умовах все ж стримує окупантів на Донбасі, на Харківщині, на Миколаївському напрямку – всюди, де зараз найгостріше протистояння", – сказав Глава держави.

Зеленський зазначив, що за цей тиждень ЗСУ та українська розвідка досягли потужних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів.

"І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя всіх нас, життя українських військових і цивільних", – додав Президент.

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