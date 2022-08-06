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Окупанти знають, що програють, тому роблять ставку на артилерію й тотальні обстріли, – Зеленський

Окупанти знають, що програють, тому роблять ставку на артилерію й тотальні обстріли, – Зеленський

Київ • УНН

 • 197701 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський зазначив, що окупанти розуміють, що програють, тому роблять ставку на артилерію й тотальні обстріли. Про це інформує УНН.

Деталі

Під час звернення Президент вкотре подякував захисникам та захисницям України, які стримують ворога. Він зазначив, що росіяни розуміють, що програють, тому не змінить своєї тактики і робить ставку на артилерію й тотальні обстріли.

Цитата

"Вони намагаються зруйнувати все перед собою та зайти на руїни. І я вдячний кожному й кожній, хто і в таких умовах все ж стримує окупантів на Донбасі, на Харківщині, на Миколаївському напрямку – всюди, де зараз найгостріше протистояння", – сказав Глава держави.

Зеленський зазначив, що за цей тиждень ЗСУ та українська розвідка досягли потужних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів.

"І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя всіх нас, життя українських військових і цивільних", – додав Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ знищили 3 склади з боєприпасами окупантів, 2 командні пункти та 5 баз противника на півдні та сході України за 6 серпня.

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