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14 марта, 19:56 • 114990 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой – Зеленский

Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой – Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

Цитата

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутский и другие горячие направления в Донецкой области забирают основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине, на юге нашего государства, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы", - сообщил Зеленский.

Напомним

Зеленский отметил, что оккупанты понимают, что проигрывают, поэтому делают ставку на артиллерию и тотальные обстрелы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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