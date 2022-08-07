Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.
Цитата
"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутский и другие горячие направления в Донецкой области забирают основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине, на юге нашего государства, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы", - сообщил Зеленский.
Напомним
Зеленский отметил, что оккупанты понимают, что проигрывают, поэтому делают ставку на артиллерию и тотальные обстрелы.