Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой – Зеленский

Цитата

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутский и другие горячие направления в Донецкой области забирают основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине, на юге нашего государства, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы", - сообщил Зеленский.

Напомним

Зеленский отметил, что оккупанты понимают, что проигрывают, поэтому делают ставку на артиллерию и тотальные обстрелы.