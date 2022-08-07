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Зеленський: на тижні очікуємо хороших новин від партнерів щодо пакетів підтримки

Зеленський: на тижні очікуємо хороших новин від партнерів щодо пакетів підтримки

Київ • УНН

 • 11523 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети підтримки від партнерів, вже на наступному тижні, передає УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.

Цитата

"Ключове зараз, як і раніше, – це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів. Кожного дня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи. І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки. Хороших новин", - сказав він.

Нагадаємо 

Зеленський зазначив, що ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат.

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