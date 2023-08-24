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Зеленский: мы не обмениваем наши территории на любое членство в любом союзе

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Украина борется за деоккупацию Крыма и всех других временно оккупированных рф украинских территорий, мы не обмениваем наши территории на любое членство в любом союзе. Об этом в среду во время встречи с представителями СМИ заявил Президент Владимир Зеленский, слова которого цитируют в ОП, передает УНН.

Цитата

«У меня однозначная позиция: Крым – это Украина. Мы боремся за Крым и за все другие временно оккупированные украинские территории и не меняем наши территории на любое членство в любом союзе», – заявил Зеленский.

Детали

Он отметил, что силы безопасности и обороны Украины проводят контрнаступление, чтобы деоккупировать наши города и села, но это – сложная задача.

По его словам, Украина постоянно нуждается в артиллерии и дальнобойном оружии, поэтому помощь партнеров очень важна.

«Если мы говорим о дальнобойном оружии – мы работаем над этим. Задачи имеют дипломаты, руководитель Офиса Президента, министр иностранных дел. Я работаю над этим в разных направлениях. Мы лоббируем это по-разному, но мы точно получим результат. Так же, как мы получили серьезные ракеты. Сейчас, когда мы их используем, это уже не секрет. Было непросто. Storm Shadow у нас есть. Так же, как с Риши (Сунаком – hед.), я договаривался с Эммануэлем Макроном о ракетах SCALP. Мы получили «скальпы», они работают, военные очень довольны. Почти стопроцентное попадание во врага», – рассказал Зеленский.

Дополнение

Глава аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на отказ от части территории, которую оккупировала россия, и что это могло бы стать частью завершения войны в Украине. Впоследствии представитель НАТО назвал ошибкой свои слова о территориальных уступках Украины.

Координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби опроверг информацию о том, что Украина может стать членом НАТО в обмен на отказ от части своих территорий в пользу россии.

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